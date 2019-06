Facebook

Das altehrwürdige Schulgebäude wurde von Einbrechern heimgesucht © KLZ/Friedl

Dieser Einbruch hatte es in sich: In der Zeit zwischen Mittwoch Nachmittag und Sonntagfrüh drangen unbekannte Täter in das Konvikt des Stiftgymnasiums St. Paul ein. In der Portierloge brachen sie gewaltsam einen Kasten und einen Schreibtisch auf, wo sie eine Handkasse fanden. Darin befanden sich die Schlüssel für sämtliche versperrten Räume der Schule.