Zwei Männer gerieten in einem Lokal in Wolfsberg in Streit, wobei einer der beiden ein Klappmesser zog. Der Kontrahent erfasste ihn am Hals und zerrte ihn über eine Stiege.

In einem Lokal in Wolfsberg spielten sich wüste Szenen ab. Die Polizei ermittelt © pattilabelle - stock.adobe.com

Wüste Szenen spielten sich Samstag gegen 23.40 Uhr in einem Lokal in Wolfsberg ab: Ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg beschimpfte lautstark einen 28-jährigen Wolfsberger. Durch diese Beschimpfungen geriet der 28-Jährige derart in Rage, sodass er in der Folge sein Klappmesser aus seiner Hosentasche entnahm, dieses öffnete und dann gegen den Oberkörper des 37-Jährigen hielt. Der 37-Jährige - er war stark alkoholisiert - erfasste den 28-Jährigen am Hals, würgte ihn und zerrte diesen über die steil abfallende Stiege des Lokales. Dadurch wurde 28-Jährige laut seinen eigenen Angaben nicht verletzt. Das Klappmesser des 28-Jährigen wurde sichergestellt und er wurde auf freiem Fuß angezeigt.