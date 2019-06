Facebook

Da braut sich was zusammen... © APA/BARBARA GINDL

Der Sonntag bringt überall in unserem Land zwar weiterhin zeitweise mehr Sonnenschein mit, in der doch recht schwülwarmen Luftmasse bilden sich jedoch tagsüber auch bereits einige, teils dickere Quellwolken aus und es sind in der Folge sogar einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich.