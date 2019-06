Viel Sonnenschein erwartet uns am Samstag in Unterkärnten. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 28 und 32 Grad. Es wird wieder ein heißer Tag!

Einen Sprung ins kühle Nass kann man am Samstag auf jeden Fall wagen © Robert Kneschke/stock.adobe.com

Am Samstag kann man bei uns im Land wieder mit viel Sonnenschein rechnen und die Sonne dominiert zumeist vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Nur in den Nachmittags- und Abendstunden mischen da und dort über den Bergen ein paar Quellwolken mit. Die allermeisten dieser Quellwolken bleiben jedoch sehr klein und bergen somit kein Gewitterrisiko in sich.