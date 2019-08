Ein Mix aus Sonnenschein und Wolken erwartet uns am Samstag in Unterkärnten. Überwiegend bleibt es jedoch bis zum Abend hin trocken. Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad.

Für Wanderungen kann der Samstag gut genutzt werden © ARochau/stock.adobe.com

Ein Hochausläufer bemüht sich am Samstag auch wieder etwas eher um unser Wetter. Dabei wirken mit dem herrschenden Nordwind in der Höhe auch leicht föhnige Effekte vor. Tagsüber gibt es einen Mix aus Sonnenschein und einigen, zum Teil sogar dichteren Wolken, wobei diese am ehesten im Bereich der Berge sogar vereinzelte Regenschauer bringen dürften.