Das zumeist sonnige Sommerwetter setzt sich am Pfingstsonntag weiterhin fort, 24 bis 28 Grad.

© KLZ/Hoffmann

Die Südwestströmung bleibt uns auch am Pfingstsonntag weiterhin erhalten. Diese schickt somit sehr warme Luft zu uns ins Land. Dabei scheint auch häufig die Sonne, länger besonders am Vormittag und auch zur Mittagszeit. Später bilden sich dann speziell über den Bergen einige Quellwolken aus, die lokal sogar etwas dicker werden könnten. Daher sind vereinzelte Regenschauer oder Gewitter später am Tag nicht ganz auszuschließen.