Unbeständiges Wetter erwartet uns am Freitag in Unterkärnten. Schauer und Gewitter sind nicht auszuschließen. Es wird auch wieder kühler.

Den Regenschirm sollte man am Freitag nicht vergessen © Fuchs Jürgen

Schwacher Hochdruckeinfluss schlägt wieder in schwachen Tiefdruckeinfluss um. Bei vielen Wolken ziehen vermehrt und schon zeitig am Tag Schauer/Gewitter durch. Am meisten und am häufigsten regnet es wahrscheinlich Richtung Ferlach und Bleiburg. Eine räumlich und zeitlich detaillierte Vorhersage ist bei dieser Wetterlage eigentlich wenig sinnvoll. Überraschungen gehören bei dieser Wetterlage ganz einfach dazu.