Johannes Kois und seine Mitarbeiterin Bettina Barna beim Beladen © Hollauf

Im Vorjahr sorgte er mit seiner Anzeige gegen den Bürgermeister für Gesprächsstoff in der Marktgemeinde: Johannes Kois (51), der in Reichenfels eine Bäckerei führt, unterstellte dem Gemeindeoberhaupt damals Amtsmissbrauch. Grund war eine vom Gemeinderat beschlossene neue Parkplatzordnung in der Bambergerstraße, wo Kois seinen Betrieb hat.

Nach Meinung des Bäckermeisters hätte Bürgermeister Manfred Führer den Gemeinderat falsch informiert. Durch die neue Parkplatzordnung entstanden vier Dauerparkplätze an der gegenüberliegenden Seite der Straße und der Unternehmer konnte seinen Lieferwagen wegen der neuen Straßenbegrenzungslinie vor seinem Betrieb nicht mehr unmittelbar davor parken. „Die Parkplätze sind meistens besetzt. Ich kann nicht warten, bis einer frei wird“, sagt Kois. Er müsse fünf bis sieben Mal im Tag Ladetätigkeiten durchführen.