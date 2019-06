Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Stift St. Paul gibt es eine Sonderausstellung über Kaiser Maximilian I. © Markus Traussnig

Es war eine beeindruckende, wenn auch gleichzeitig unruhige Zeit voller politischer Wirren und kirchlicher Umbrüche, in die Kaiser Maximilian I., der als „letzter Ritter“ in die Geschichte eingehen sollte, am 22. März 1459 hineingeboren wurde. Maximilian stand an der Wende zwischen dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit und durfte Menschen mit noch heute klingenden Namen seine Zeitgenossen nennen: Alexander VI. war der berüchtigte Borgia-Papst, Amerigo Vespucci entdeckte Amerika, Martin Luther begründete den Protestantismus, Albrecht Dürer, den Maximilian förderte, schuf Kunst von Weltrang.

60 Lebensjahre waren dem Kaiser vergönnt gewesen, als er 1519 in Wels starb und – entgegen seinem Wunsch – seine letzte Ruhestätte in Wiener Neustadt fand. Das Herz wurde dem Leichnam entnommen und in Brügge im Sarkophag der Maria von Burgund beigesetzt, an der Seite seiner ersten Ehefrau, die er geliebt hatte und die ihm untere anderem Sohn Philipp schenkte. Dieser heiratete wiederum Johanna die Wahnsinnige und begründete so in Spanien jenes Habsburgerreich, in dem 200 Jahre lang die Sonne nicht untergehen würde.

Zur Schau Ausstellung. Die diesjährige Sonderausstellung im Stift St. Paul widmet sich Kaiser Maximilian I. und seiner Zeit. Geöffnet ist die Schau bis 31. Oktober von Mittwoch bis Samstag von 10 bis 16 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Mehr Info unter www.stift-stpaul.at.

Ulrike Greiner Teamleiterin Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Ulrike Greiner

Anlässlich desist Maximilian I. die Sonderausstellung im Stift St. Paul gewidmet, die ihn in bestechender Weise als einen Mann ausweist, der zugleich feudaler Ritter und Renaissancefürst war.hat die Schau kuratiert. Bei der Wahl der Exponate konnte er auf den reichen Fundus des Stiftes zurückgreifen. „Maximilian hat nicht zuletzt auch dadurch einen Bezug zu St. Paul, als sein“, sagt Pater Gerfried. Der Benediktiner bewies allerdings ebenso wenig finanzielles Geschick wie der Kaiser selbst, über dem ständig der Pleitegeier schwebte und der bemüht war, durch geschickte Heiratspolitik nicht nur ständig sein Reich zu vergrößern, sondern auch sein Geldsäckel zu füllen.