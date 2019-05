Was? Sommer-Open-Air:

Landesentscheid im

Handmähen der Landjugend

Veranstalter? Landjugend

St. Georgen

Wann? Samstag, ab 12.30 Uhr

Wo? Auf dem Sportplatz in

St. Georgen

Ablauf? 12.30 Uhr: Beginn

des Landesentscheides.

15 Uhr: Anmeldung „Gaudi-

wettbewerb“. 15.30 Uhr: Beginn des „Gaudiwettbewerbes“.

18 Uhr: Große Siegerehrung.

19 Uhr: Warm Up mit „Not

Steward“. Anschließend

Sommer-Open-Air mit

„MEETU – Music for you“.

Eintritt? 5 Euro im Vorverkauf,

8 Euro an der Abendkasse.

Karten für das Open Air sind

bei allen Mitgliedern der

Landjugend St. Georgen sowie auf der Gemeinde St. Georgen erhältlich.