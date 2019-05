Der Einbrecher zwängte eine Tür auf und gelangte so ins das Lokal. Er stahl eine Kellnerbrieftasche mit mehreren hundert Euro. Danach entkam er im Schutz der Nacht.

Ein bisher unbekannter Täter drang in der Nacht zum 31. Mai durch das Aufzwängen einer Türe in ein Gastlokal in Wolfsberg ein. Er durchsuchte den Thekenbereich und stahl eine Kellnerbrieftasche mit mehreren hundert Euro Bargeld.