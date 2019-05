Facebook

Der Feuerwehr gelang es, den Wagen zu bergen © FF Kötschach-Mauthen

Ein Geldtransporter hat sich in Kärnten am Mittwoch selbstständig gemacht und ist im Wasser gelandet. Eigentlich sollte der Kastenwagen, der noch volle Geldkassetten an Bord hatte, in einer Autowerkstätte in Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) repariert werden. Doch er rollte rückwärts über eine Böschung und landete in der Gail, teilte die Polizei mit.