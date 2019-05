Facebook

Viele Fragen rund ums Baby und Kleinkind werden im Rahmen der Stillberatungen beantwortet © Ðrtranq - Fotolia

Stillen als ein natürlicher Prozess funktioniert oft nicht so wie gedacht. Gerade in schwierigen Situationen brauchen Mütter Unterstützung. Bereits in der Schwangerschaft wird durch richtige Informationen, hilfreiche Stillanleitungen und Beratung der Grundstein für eine erfolgreiche Stillzeit gelegt. Das Land Kärnten bietet daher Müttern eine kostenlose Stillberatungen an: jeden 1. und 3. Montag im Monat von 15.30 bis 17.30 Uhr im ehemaligen Rathaus in der Gemeinde

St. Andrä. Keine Anmeldung nötig. Die nächsten Termine sind: 3. und 17. Juni, 1. und 15. Juli, 5. und 19. August.