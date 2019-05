Die SPÖ erreichte im Bezirk Wolfsberg nur knapp den ersten Platz. FPÖ und ÖVP konnten an Stimmen gegenüber der EU-Wahl 2014 zulegen.

Das beste Parteiergebnis im Bezirk holte sich die ÖVP in Preitnegg mit 46,4 Prozent © Traussnig

Die Wahlen zum Europäischen Parlament sind geschlagen und die Ergebnisse im Bezirk Wolfsberg liegen, in der Gesamtschau betrachtet, in etwa im Kärnten-Trend mit der SPÖ mit 30,5 Prozent auf Platz eins – wenngleich nur sehr knapp vor der ÖVP mit 30 Prozent.

Die meisten Prozentpunkte erreichte die SPÖ in Lavamünd, gefolgt von Frantschach-St. Gertraud.