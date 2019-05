Facebook

Direktorinnen-Team: Claudia Obersteiner, Sonja-Maria Tesar und Margit Schratter (von links) © Markus Traussnig

Vor dem Haupteingang zum LKH Wolfsberg strahlte am Freitag das blütenweiße Festzelt mit der Sonne um die Wette. Ein Direktorinnen-Team begrüßte die zahlreichen Gäste. Einzigartig in Kärnten stehen drei Frauen an der Spitze des LKH: Pflegedirektorin Claudia Obersteiner, die medizinische Direktorin Sonja-Maria Tesar und Margit Schratter, die für den kaufmännischen Bereich verantwortlich zeichnet. Der Grund für den Festakt war der 140. Geburtstag des Lavanttaler Spitals.