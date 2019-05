Facebook

Roman Neuwirth ist erfolgreicher Sportkletterer aus Wolfsberg © Privat

Was 1997 in einem kleinen Geräteraum eines Turnsaales in Wolfsberg seinen Anfang nahm, ist heute zu einem Sporttrend geworden: das Klettern im Lavanttal. „Wir haben zu Beginn nicht genau gewusst, wie sich diese Sportart im ländlichen Raum entwickelt, waren dann vom Zuspruch aber selbst überrascht. Es kamen Leute aus Laibach und überall her zu uns“, sagt Kletterer Christian Grübler und meint damit den Bau des Alpenverein-Kletterzentrums beim Schulzentrum in Wolfsberg vor genau zehn Jahren.