Die Bauarbeiten auf der Autobahn gehen weiter © Juergen Fuchs

Seit 18. März saniert die Asfinag den knapp sechs Kilometer langen Abschnitt der A 2 Südautobahn zwischen Packsattel und Unterauerling in Fahrtrichtung Klagenfurt. In dieser ersten Bauphase stand in Fahrtrichtung Wien nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Am Freitag, 24. Mai, startet die zweite Bauphase, in der bis Ende September die Bauarbeiten in den Mittelstreifenbereich zwischen Packsattel und Großliedltunnel verlagert werden. „Dadurch können je Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen frei bleiben, womit der Reiseverkehr im Sommer so wenig wie möglich beeinträchtigt wird“, heißt es seitens der Asfinag.