Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ansicht der Internen Abteilung des LKH Wolfsberg in den 1930er Jahren © KK/LKH

Als am 24. April 1879 der Grundstein für das heutige LKH Wolfsberg gelegt wurde, hatte dessen Namensgeberin zwei Tage vorher gerade den elften Geburtstag gefeiert: Dass das vierte und jüngste Kind von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth, die kleine Erzherzogin Marie Valerie, davon überhaupt Kenntnis genommen hatte, ist weder historisch überliefert noch wahrscheinlich.

Diesem besonderen Datum, das kommenden Freitag mit einem Festakt gewürdigt wird, war ein jahrelanges Ringen vorangegangen, wie Karl R. H. Frick in seiner „Geschichte der Krankenhäuser Kärntens“ eindrucksvoll darlegt. Bereits 1865 war auf die Notwendigkeit eines Krankenhauses in Wolfsberg hingewiesen worden. 1871 beantragte der Industrielle Paul von Herbert die Errichtung eines Spitals – ohne Erfolg. 1873 schließlich spendete Graf Henckel-Donnersmarck 3000 Gulden, unterstützt von Valerius Ritter mit 2000 und dem besagten Paul von Herbert mit 1000 Gulden. Aber erst 1879 wurde mit dem Bau begonnen.

Am 28. November 1880 erhielt das Haus ein gesetzliches Öffentlichkeitsrecht. Die Eröffnung des „Öffentlichen Krankenhauses Erzherzogin Marie Valerie“ erfolgte schließlich am 19. November 1881 mit 50 Betten in einer einzigen Abteilung. Im ersten Jahr wurden 181 Patienten, damals noch Pfleglinge genannt, betreut. Die Gründung des Krankenhauses hatte die Auflösung zweier kleiner Privatspitäler zur Folge.

Erstes Spital im Mittelalter Wie Karl R. H. Frick in seiner „Geschichte der Krankenhäuser Kärntens“ ausführt, hat als ältestes Spital von Wolfsberg das sogenannte Heiligenblutspital zu gelten, das wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Judenvertreibung im Jahr 1338 entstanden ist. Da die Quellenlage laut Frick recht dürftig ist, kann man nur vermuten, dass die heutige Filialkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit einst die aus dem 16. Jahrhundert stammende Bürgerspitalskirche war und es in diesem Zusammenhang ein Bürgerspital gab, als dessen Gründer die Brüder Freidl, Wolfsberger Gewerken, angesehen werden. Um 1780 erfolgte die Gründung einer Bleiweißfabrik. 1792 wurde eine Unterkunft für kranke Betriebsangehörige errichtet.

Ewige Baustelle Seit der Grundsteinlegung im Jahr 1879 ist das LKH Wolfsberg ständig gewachsen. Im Jahr 1928 wurde ein neues Chirurgie-Gebäude eröffnet. 1929 zählte man mit 156 Betten bereits rund 2100 Patienten. Ein weiterer Neubau der Chirurgie wurde 1959 in Angriff genommen und 1963 eröffnet. Bald darauf erfolgte der Neubau der Medizinischen Abteilung.

Wichtige weitere Schritte waren der Neubau der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe im Jahr 1984 oder die Inbetriebnahme der umgebauten Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin 1987. 1993 begann man mit der Modernisierung der Unfallchirurgie. Ein Meilenstein war die Eröffnung der Lymphklinik 2010, die einzigartig in Österreich ist. Mit dem Beginn der Baustufe 1 im Jahr 2015 wurde der erste Schritt für eine umfassende Generalsanierung gesetzt. 2017 erfolgte die Baustufe 2. Derzeit werden die Baustufen 3 bis 5 umgesetzt – und zwar bis 2024. Heute werden im LKH jährlich rund 13.000 Patienten stationär und rund 53.000 Patienten ambulant behandelt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Ulrike Greiner Teamleiterin Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Ulrike Greiner

„Bis 1918 konnte sich das Haus aus eigenen Mitteln erhalten“, schreibt Frick. Dann brachen dürre finanzielle Zeiten an. In den Jahren 1919 und 1920 musste man bei der örtlichen Sparkasse einen Kredit aufnehmen. Das Land schoss Gelder zu. Als dertrotzdem immer größer wurde, übernahm das Land 1920 notgedrungen das Spital. 1922 wurde dann aus dem Bezirkskrankenhaus „Erzherzogin Marie Valerie“ – der Name hatte interessanterweise das Ende der Habsburgermonarchie überdauert – das LKH Wolfsberg.Geld blieb auch in der Folge rar, obwohl man zunehmend expandierte, Gründe dazukaufte und weitere Stationen errichtete. Als man in den Patientenzimmern 1925 elektrischeanbringen wollte, erging ein Spendenaufruf – der mit einem Kuriosum endete. Es kamen so viele Mittel zusammen, dass man so ganz nebenbei noch einen Röntgenapparat, chirurgische Instrumente und eine künstliche Höhensonne anschaffen konnte.In den Folgejahren entwickelte sich das LKH baulich ständig weiter – bis zum heutigen Tag.