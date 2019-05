Roland Rink (45) wird die Kassenarztstelle von Johann Grillitsch in St. Stefan übernehmen. Voraussichtlich im Juli wird er eröffnen. Zahnärztin Nathalie Andrecs wird eine neue Praxis in Bad St. Leonhard eröffnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Roland Rink war zuletzt an der Klinik für Anästhesie in Graz tätig © Schmerlaib

Bis Ende März hatte der Allgemeinmediziner Johann Grillitsch seine Ordination an der Hauptstraße in St. Stefan geöffnet. Danach trat er in den Ruhestand. Für ihn wurde nun aber seitens der Ärztekammer Kärnten ein Nachfolger bekannt gegeben. Es handelt sich um Roland Rink (45), der 17 Jahre lang an der Klinik für Anästhesie in Graz tätig war und selbst Lavanttaler ist.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.