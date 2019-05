Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© stock.adobe.com/S.H.exclusiv

Am Mittwoch hätte der 1. Kärntner Bienenwies’n-Tag in der Neuen Mittelschule in Lavamünd über die Bühne gehen sollen. Dabei hätte man in Kooperation mit dem Maschinenring Kärnten eine 300 Quadratmeter große Bienenwiese angelegt und den Besuchern in einem Stationenbetrieb alles über die Biene erläutert.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.