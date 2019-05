Facebook

Internetkriminalität ist im Steigen: Von 2017 auf 2018 haben die Cyberkriminalität und der Internetbetrug um mehr als die Hälfte zugenommen © Helmuth Weichselbraun

Die Zahlen für die Kriminalstatistik im Bezirk Wolfsberg für das vergangene Jahr liegen nun vor: „Die Gesamtkriminalität ist im Bezirk im Jahr 2018 gegenüber 2017 um weitere fünf Prozent gesunken. Das ist der tiefste Wert der vergangenen zehn Jahre“, sagt der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Johann Schranzer. Die Zahl der angezeigten Fälle ist von 1805 im Jahr 2017 auf 1715 Fälle im Vorjahr zurückgegangen.

Auch bei der Aufklärungsquote hat die Polizei im Lavanttal ihren bisherigen Höchstwert erreicht: 62 Prozent aller Delikte konnten geklärt werden, was ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Jahr davor ergibt.

Betrugsdelikte Eine eklatante Steigerung musste die Polizei im Bezirk bei Betrugsdelikten verzeichnen. Diese stiegen um 87 Prozent – von 116 Fällen im Jahr 2017 auf 217 Fälle im Vorjahr. Die Aufklärungsquote konnte von 72,4 auf 74,2 Prozent gesteigert werden. Die Hauptdelikte waren Bestell- und Warenbetrug (die Zahl hat sich mit 127 Anzeigen fast verdoppelt) sowie Darlehens- und Einmietbetrügereien.

Sachbeschädigung Die Zahl der Sachbeschädigungen blieb mit 231 Fällen im Vorjahr annähernd gleich.

Die meisten Beschädigungen wurden an Fahrzeugen und an Gebäuden begangen.

Körperverletzung Die Körperverletzungen blieben mit 133 Anzeigen fast gleich. Nachdem diese vorwiegend im öffentlichen Bereich begangen wurden, ist die Aufklärung mit knapp 91 Prozent sehr hoch.

Einbrüche und Diebstähle Rückläufig waren 2018 die Einbruchsdiebstähle im Bezirk. 135 Fälle wurden angezeigt (vorwiegend in Firmen, Geschäften, Pkw), im Jahr davor 179. Wegen vorwiegend reisenenden Tätern ist die Aufklärungsquote mit 24,4 Prozent gering. Die Zahl der Diebstähle stieg um sechs Prozent: 296 Delikte wurden angezeigt, geklärt wurden 27,36 Prozent. Am häufigsten wurden Fahrräder gestohlen.

Doch es gibt auch negative Ausreißer. Die größten Steigerungen gab es in den Bereichen Internetkriminalität (plus 52,6 Prozent) und Betrugsdelikte (plus 87 Prozent). Das fängt bei bestellten Waren an, die aber nie geliefert werden und reicht bis hin zu Gewinn- oder Erbschaftsversprechungen, für die die „Opfer“ im guten Glauben vorab oft Tausende Euro für die Abwicklung überweisen.„Wir haben seit einigen Jahren, die sich hauptsächlich um die Internetkriminalität kümmern. Die Tendenz bei den Delikten ist steigend. Alleine von 2017 auf 2018 haben die Fälle von Cyberkriminalität und Internetbetrug um mehr als die Hälfte zugenommen“, sagt Schranzer. Die Aufklärung sei alles andere als einfach: „Jedes zweite Delikt kann geklärt werden.“Rückläufig sind laut Statistik die Anzeigen im Suchtmittelbereich. „Doch hier trügt der Schein. Wir waren im Vorjahr bei ein paar Großfällen in überregionale Erhebungen eingebunden, die sich nicht auf die Zahlen im Bezirk niederschlagen. Mehrere Tätergruppen in Kärnten wurden aufgrund von Erhebungen von Wolfsberg ausgehend festgenommen. Der Trend 2019 geht wieder in die andere Richtung, also Tendenz steigend“, erklärt Schranzer.Große Probleme bereite vor allem dieüber das sogenannte Darknet. „Wir haben derzeit fünf Suchtmittelerhebungsbeamte. Um den Druck zu erhöhen, setzen wir ab Mitte Mai noch einen weiteren Beamten zur Verstärkung der Suchtmittelerhebungen ein“, so Schranzer. Neben Schwerpunktaktionen an „Drogen-Hotspots“ in Wolfsberg, die Schranzer aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen will, werden heuer auch Drogenlenker verstärkt ins Visier genommen. Außerdem wird die Präventionsarbeit in Schulen weiter forciert.