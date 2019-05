Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Laufsieger Wolfgang Unterholzer im Ziel am Reisberg © KK/Privat

Nach dem Sieg beim LAC-Halbmarathon Ende März in Wolfsberg siegte Wolfgang Unterholzer (LACW, 45 Jahre) auch beim Lauf am Wochenende von St. Marein zum Gasthaus Lippbauerhof auf den Reisberg. Etwa eine Minute nach ihm kamen Peter Wieser (SC Mirnock) und Hannes Kitz (LG St. Paul) ins Ziel. Bei den Frauen siegte Michaela Zwerger (LC Vilach) vor Zala Zdouc (SC Hermagor) und Wiltrud Rieberer-Murer (LSC Rennweg).

Unter den 63 männlichen Teilnehmern waren etwa 20 aus dem Lavanttal und feierten immerhin fünf Klassensiege. Hingegen war unter der ungewöhnlich hohen Zahl von 26 Läuferinnen nur eine Lavanttalerin: Astrid Doheny, die Tochter des Veranstaltungsleiters und LAC-Obmannes Wolfgang Konrad. Der Wolfsberger Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz gab per Pistolenschuss das Startsignal für den Lauf und Sportstadtrat Alexander Radl nahm gemeinsam mit dem LAC-Obmann die Siegerehrungen beim Gasthaus Lippbauerhof vor.