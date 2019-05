Max Kowatsch, der wichtigste Weltraum-Kärntner ist in Pension. Sein Know-how und das seines Teams stecken in 150 Objekten für 50 Milliarden Euro. Spätes „Kompliment“ von der NASA.

Max Kowatsch und eines von 150 Objekten, für deren Weltraumeinsätze er mitverantwortlich war © Pepo Schuster

Das am weitesten entfernte „Ding“, für das er mitverantwortlich war, liegt nach einer Reise von 1,2 Milliarden Kilometern auf dem Saturn-Mond Titan. Die 150 Weltraum-Abenteuer, zu denen er und seine Mitarbeiter beigetragen haben, kosteten 50 Milliarden Euro. Und einige Objekte, in denen sein Know-how steckt, „kreisen bis in alle Ewigkeit um die Erde. Das erfüllt mich mit Stolz und Demut.“

