Die Feuerwehr half bei der Bergung des Verunglückten. © KLZ/Weichselbraun

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud im Bezirk Wolfsberg: Am Donnerstagvormittag waren vier aus China stammende Arbeiter in einer Montagehalle eines Unternehmens im Bezirk Wolfsberg mit Schweißarbeiten an einem 2,5 Tonnen schweren Metallbehälter beschäftigt. Dieser Behälter war auf zwei Metallböcken in einer Höhe von etwa 60 Zentimeter aufgestellt.