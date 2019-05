Facebook

Katie Gayle lebt seit 2015 wieder in Österreich © Privat

Donnerstag um 18.30 Uhr eröffnet Katie Gayle ihre Ausstellung „Inspired – Schmuck und Metall“ im Kunstraum Knauder in St. Andrä. Die Lavanttalerin, die zunächst an der „Epsom School of Art and Design“ in London Metall- und Schmuckkunst studierte und dann am „Royal College of Art“ ihren Master machte, stellt alles in Handarbeit her.

