Feiert am Dienstag seinen 80. Geburtstag: Altabt Bruno Rader © Pressestelle

Altabt, Prälat Bruno Rader vom Benediktinerstift St. Paul feiert am 7. Mai seinen 80. Geburtstag. Der St. Pauler maturierte 1958 am Stiftsgymnasium und trat 1959 in den Benediktinerorden ein. 1964 wurde er zum Priester geweiht.