Beim Zuschneiden von Eisenteilen verletzte sich ein Schlosser © KLZ/Fuchs

Beim Zuschneiden von Eisenteilen rutschte ein 35-jähriger Schlosser am Samstag in einem Betrieb in St. Andrä mit einem sogenannten „Wendeeisen“ ab und schlug sich dabei selbst in Gesicht.