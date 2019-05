Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Schwerverletzte wurde ins Unfallkrankenhaus geflogen © Markus Traussnig

Ein 56-jähriger Mann war am Freitag damit beschäftigt, in einem Nebengebäude seines Wohnhauses in Preitenegg die Decke zum Dachboden mit Spanplatten zu verschalen. Dazu benutzte er ein fahrbares Montagegerüst. Gegen 18.30 Uhr wollte er seitlich vom Gerüst steigen.