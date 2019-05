Facebook

Kann sich ein Leben ohne die Feuerwehr nicht mehr vorstellen: Norbert Magele © Zarfl

Seit dem 4. Mai 1969 ist Norbert Magele (65) aktiv bei der Feuerwehr tätig – 20 Jahre Kommandant der FF St. Johann, 18 Jahre Gemeindefeuerwehrkommandant sowie 24 Jahre Abschnittsfeuerwehrkommandant. „Seit 2003 bin ich Ehrenkommandant und seit zehn Jahren Ehrenabschnittskommandant“, so der Wolfsberger. In seiner 50-jährigen Laufbahn wurde er zu den schwersten Einsätzen gerufen: zu Bränden, Unfällen, Hochwasser oder Muren. Zwischen 1985 und 2003 stand er sogar per Personenrufempfänger täglich auf Abruf bereit. Dennoch sagt er: „Es ist toll, ein Feuerwehrmann zu sein.“