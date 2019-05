Aufgrund der geringen Schülerzahl könnte eine Schließung der Volksschule in Ettendorf bevorstehen. Gespräche werden mit der neuen Bildungsdirektion des Landes geführt.

Bei einer Schließung könnten die Schüler nach Lavamünd wechseln © APA/HANS PUNZ

Bedrückte Stimmung herrschte in der Gemeinderatssitzung in Lavamünd. Der Grund: die mögliche Schließung der Volksschule Ettendorf. Ein Schreiben des Landes Kärnten sei Anfang April im Gemeindeamt eingetroffen, wonach ein Konzept zur Schulerhaltung gefordert wurde. Auch anderen Schulen im Tal ist dieses Schreiben ins Haus geflattert (siehe Interview unten). „Eine Schließung steht im Raum. Anfang März sah die Situation noch anders aus“, berichtete Vizebürgermeister Gerd Riegler (SPÖ), der für das Schulreferat in der Marktgemeinde zuständig ist.