Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martina Kopp: seit etwa 20 Jahren beim Verein „Mostbarkeiten“, in den letzten Jahren besonders aktiv © Schmerlaib

Der Garten von Martina Kopp in St. Georgen im Lavanttal ist so etwas wie die Zustellbasis für eine geballte Ladung Köstlichkeiten. Dutzende Packerln kommen vor allem in den Semesterferien aber auch noch später bei ihr zuhause und im Zogglhof in St. Paul an. Darin zu finden: Proben von Bränden, Likören, Säften, Apfelweinen, Essigen, Most und neuerdings auch Gin und Whiskey.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.