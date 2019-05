Facebook

Katharina Pressl stellt ihren Roman im „Container 25“ vor © KK/Aleksandra Pawloff,

Ihre Liebe zur Vielfalt sprachlicher Ausdrucksformen beweist die 26-jährige Autorin Katharina Pressl nicht nur in ihrem Debütroman „Andere Sorgen“, den sie am Samstag vorstellt. Die gebürtige Wolfsbergerin lebt in Wien. Aufgewachsen ist sie in St. Johann, dann zog es sie nach Graz und Edinburgh, wo sie 2015 das Studium der Transkulturellen Kommunikation und Englisch abschloss.

Beruflich hat sie sich einer „unerhörten“ Sprache verschrieben: Als Trainerin für Gebärdensprache bei „kinderhände“ schätzt sie besonders das gleichberechtigte und bestärkende Umfeld. „Mich interessierte es, auf einer anderen Ebene als der lautsprachlichen zu kommunizieren. Ich empfinde es als wichtig, dass es ein vielfältiges Kultur- und Bildungsangebot gibt, das Zugang für gehörlose Menschen erleichtert oder ermöglicht.“