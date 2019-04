Facebook

Die Theißenegger Truppe, die heuer am Vierbergelauf teilnehmen wird © Sandra Zarfl

Seit Jahrhunderten findet am sogenannten Dreinagel-Freitag der Vierbergelauf in Kärnten statt. Über 50 Kilometer, vom Magdalensberg über den Ulrichsberg und Veitsberg bis zum Lorenziberg, sind die Teilnehmer am kommenden Freitag im Schnitt 16 Stunden lang unterwegs. Seit 20 Jahren marschiert der Lavanttaler Reinhold Zarfl mit. „Mein Arbeitskollege Günther Vallant hat uns drei Theißenegger, Michael und Rainhard Joham sowie mich, im Mai 2000 zum ersten Mal mitgenommen“, erzählt Zarfl. Das war der Gründungsmoment der Theißenegger „Vierbergler“.