Isabella Theuermann eröffnet ein Institut für Bioresonanz in der St. Andräer Hauptstraße.

Die St. Andräerin Isabella Theuermann kann mithilfe der Bioresonanztherapie auch beim Abnehmen behilflich sein © Martina Schmerlaib

Am 2. Mai wird Isabella Theuermann ihr „Institut für Bioresonanz“ mitten in St. Andrä eröffnen. Die diplomierte Kräuterpädagogin und sogenannter „AMB-Coach“ („Abnehmen mit Bioresonanz“) wird dort Anwendungen mithilfe von Bioresonanz anbieten. Dabei handelt es sich um eine computergesteuerte schmerzfreie Schwingungstherapie, die die Selbstheilungskräfte anregt und das Immunsystem stärkt. Spezialisieren will sie sich auf Allergien und Unverträglichkeiten, aber auch auf Migräne, Erschöpfungszustände, Burnout und Gewichtsverlust. Neben regelmäßigen Workshops und Seminaren zum Thema Kräuter, Salben und Gesundheit, gibt es bei Theuermann auch einen kleinen Laden mit gesunden Lebensmitteln.

