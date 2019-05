Der Verein „Mostbarkeiten“ feiert das 25-jährige Bestehen im Rahmen der diesjährigen Messe in St. Paul. Bauern verstehen sich als Hüter des Obstanbaus in Kärnten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martina Kopp und Hans Köstinger vor dem Kompetenzzentrum Zogglhof in St. Paul © Schmerlaib

Was hier, inmitten des Obstparadieses Lavanttal, seit 25 Jahren unter einem Dach realisiert wird, kann man wohl am besten mit einer „geballten Ladung Kompetenz“ umschreiben. Nicht umsonst bekam der Zogglhof in St. Paul, ein revitalisierter Gutshof aus dem 17. Jahrhundert, den Beinamen Kompetenzzentrum. Zugleich ist er auch Sitz des Vereins „Mostbarkeiten“, der heuer im Rahmen der Messe am 4. und 5. Mai sein 25-jähriges Bestehen feiert.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.