Zeuge beobachtete, wie Trickdieb in Wolfsberg teure Uhren stahl. In der Folge erwischte die Polizei eine dreiköpfige Bande. Sie hatte präparierte Kleidungsstücke, Entsicherungsmagnete und jede Menge Werkzeug im Auto.

Die Bande hatte präparierte Kleidungsstücke, Entsicherungsmagnete und jede Menge Werkzeug im Auto. © Polizei

Am Freitagnachmittag ereignete sich in einem Fachmarkt in der Gemeinde Wolfsberg ein Ladendiebstahl, bei welchem zwei männliche Täter, sowie eine weibliche Täterin von einem Zeugen beobachtet werden konnten. Einer der männlichen Täter stahl zwei Uhren im Gesamtwert von 888 Euro, indem er mit einem Seitenschneider die Stahlseilsicherung durchtrennte. Nachdem der Zeuge seine Wahrnehmung einem Mitarbeiter mitgeteilt hatte, konnte einer der beiden männlichen Täter im Geschäft bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden.