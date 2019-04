Gegründet von einem Wolfsberger, findet „1 piece each austria“ immer mehr Anhänger. Auch im Lavanttal engagieren sich viele „Müllsammler“ aktiv. Am Samstag wird gesammelt.

Klaus Ertl (mit dem blauen Shirt rechts) bei der jüngsten Müllsammelaktion rund um den Wörthersee mit zahlreichen Helfern © Privat

Der US-Amerikaner Joseph Cover gründete im Jahr 2017 aus Frust über den Müll an den Stränden Floridas in New Smyrna Beach die Non-Profit-Organisation „1 piece each“ (Deutsch: Jeweils ein Stück). Seither treffen sich Anhänger der Aktion überall auf der Welt, um dem Müll den Kampf anzusagen. Bis ins Lavanttal reicht der Enthusiasmus, um die Schönheit der Natur zu erhalten.

