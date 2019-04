Facebook

Daniel Andrä leitet den „Hanfshop24“ mit 40 Automaten. Bis Jahresende sollen es 70 werden © Daniela Grössing

Anfang April in Völkermarkt, vor zwei Tagen in Wolfsberg und nächste Woche in Griffen: Gleich drei Hanf-Automaten stehen ab nächster Woche den Unterkärntnern rund um die Uhr zur Verfügung. Betreiber ist das steirische Unternehmen „Hanfshop24“, die mittlerweile 40 Hanfautomaten in Österreich befüllen, bis Jahresende sollen es 70 sein.

