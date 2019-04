Ingrid Aschacher und Dietmar Deutschmann haben am 29. März den Bund fürs Leben geschlossen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dietmar Deutschmann und Ingrid Aschacher sagten „Ja“ © Privat

In einem Tanzlokal in Wolfsberg haben sie sich das erste Mal gesehen, seither sind die beiden unzertrennlich: Ingrid Aschacher (59) und Dietmar Deutschmann (53). Die Handelsangestellte aus Graz und der Logistiker aus Wolfsberg gaben sich am 29. März im Standesamt von Wolfsberg das Jawort.