Das Team der Pfarre Wolfsberg mit Pfarrprovisor Christoph Kranicki (roter Pullover) © Fotografie Gutschi

Vom 26. April bis 28.April feiert die Stadtpfarre das dritte Fest der Barmherzigkeit. In diesem Jahr wird es erstmalig an drei Tagen stattfinden. Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit einem Benefizkonzert in der Markuskirche. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro. Unter dem Motto „Freut euch und jubelt“ wird zugunsten bedürftiger Familien des Lavanttals gesungen und musiziert. Auch Künstler Walter Teschl wird sich mit einer Live-Auktion beteiligen.