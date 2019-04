Karin Maier aus St. Paul zeigt in ihrem Buch Wege auf, um glücklich zu sein: provokativ und mit einer Portion Humor.

Karin Maier hält ihr erstes Buch in Händen © KK/Privat

"Glück ist erlernbar“, sagt die studierte Provokativpädagogin Karin Maier (49) aus St. Paul. In ihrem neu erschienenen Buch zeigt sie Wege auf, wie man ein glücklicheres Leben führen kann – mit provokativen Ansätzen und einer gehörigen Portion Humor. „Ich will die Leser mit meinen Provokationen wachrütteln und sie vor allem zum Tun bewegen. Denn wir, in unserer reizüberfluteten Welt, haben ein Umsetzungsdefizit“, sagt die ausgebildete Lebens- und Unternehmensberaterin, die das Thema Glück schon lange begleitet.

