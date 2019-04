Das alte Tierheim in Wolfsberg ist desolat und nicht mehr sanierbar. Bis Jahresende entsteht um rund 1,25 Millionen Euro ein neues Heim. Am Dienstag erfolgte der Spatenstich.

Frantschachs Bürgermeister Günther Vallant, Wolfsbergs Vizebürgermeister Ewald Mauritsch, Johann Schober, Landtagsabgeordnete Claudia Arpa, Beate Prettner, Hans-Peter Schlagholz, Landtagsabgeordneter Harald Trettenbrein und Vizebürgermeisterin Manuela Karner beim Spatenstich © Bettina Friedl

Den Spatenstich am Dienstag für das neue Tierschutzheim in Wolfsberg bezeichnete Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz als „wichtigen Tag für den Tierschutz im Tal“. Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner, die für den Tierschutz in Kärnten zuständig ist, sprach von einem „Kompetenzzentrum im Lavanttal“, das im Entstehen ist: „Das neue Heim wird eine Anlaufstelle für den Osten Kärntens werden.“

