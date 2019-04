Böser Streich?400 Kubikmeter großer Hackschnitzelhaufen fing Feuer

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hinter dem brennenden Holzhaufen befindet sich ein Waldstück © FF St. Paul/Lavanttal

Um 3 Uhr kam es am Karsamstag im Ortsteil Andersdorf der Gemeine St. Georgen im Lavanttal zu einer gefährlichen Situation durch einen von Unbekannten angezündeten riesigen Holzhaufen in unmittelbarer Nähe eines größeren Waldgebietes. Nicht auszuschließen, dass der 400 Kubikmeter große und für die Hackschnitzelerzeugung bestimmte Holzhaufen mit einem Osterhaufen verwechselt wurde. Immer wieder werden in Kärnten in der Nacht auf den Karsamstag Osterhaufen mutwillig in Brand gesetzt.