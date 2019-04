Am Karsamstag liefen die Osterbettler von Haus zu Haus. Der Wind wurde gefüttert und Bauern beteten in der Osternacht am Feld. Zu den Kindern kam nicht der Osterhase mit Eiern, sondern die Himmelhenne.

Mit geweihten Baumschwämmen wurde das Osterfeuer im Herd entzündet © Schmerlaib

Die Osterfeiertage galten im bäuerlichen Jahr anno dazumal als ganz besonderes Fest und waren von einem Reigen an Brauchtum umkränzt, das heute weitgehend verloren gegangen ist. Der Volkskundler Georg Graber beschreibt in seinem erstmals 1938 verlegten und längst vergriffenen Buch „Volksleben in Kärnten“ Rituale aus Unterkärnten, die es wert sind, aus der Vergessenheit gerissen zu werden.

„Wenn am Karsamstag beim Gloria der Messe die Glocken nach zweitägigem Schweigen wieder erklingen, dann sind die Ostern eingezogen“, heißt es einleitend. Natürlich wurde – wie heute – der Tisch mit den Osterspeisen reich gedeckt. Graber kennt aber auch das Los armer Menschen, die als sogenannte Osterbettler von Haus zu Haus liefen – und das möglichst zeitig in der Früh. Denn jene Bettler, die zuerst an einem Hof ankamen, konnten sich über Eier, Selchfleisch und Reindling freuen. Ging der Vorrat zu Ende, mussten sich die später Kommenden mit Brot, Mehl, Speck, Würsten oder Weizenkuchen begnügen. Manchmal gab es etwas Geld. Dieser Heischebrauch ist heutzutage völlig verschwunden.

