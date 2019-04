Indem sie einen Kanaldeckel durch die Eingangstür schleuderten, verschafften sich zwei Männer in der Nacht auf Freitag Zugang zu einer Trafik in Wolfsberg. Die Diebe konnten rasch gefasst werden.

In diese Trafik in Wolfsberg verschafften sich die Täter Zugang © Bachhiesl

Zwei Männer brachen in der Nacht auf Freitag in eine Trafik in Wolfsberg ein, indem sie einen Kanaldeckel durch die Eingangstür schleuderten. Danach drangen sie in die Räumlichkeiten ein und stahlen ein paar Packungen Zigaretten. Auf der Flucht wollten sie noch den Zigarettenautomaten anzünden. Der Versuch scheiterte jedoch.