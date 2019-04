Facebook

Den traditionellen Osterfeuern steht nichts mehr im Wege © Fuchs Jürgen

Am 28. Februar wurde aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der austrocknenden Winde von der Bezirkshauptmannschaft ein sofortiges Verbot des Feuerentzündens sowie ein Rauchverbot im Wald und in dessen Gefährdungsbereich im gesamten Bezirk Wolfsberg erlassen. Nun – rechtzeitig vor Ostern – wird das Verbot nach den Regenfällen in der vergangenen Woche am Dienstag aufgehoben. Somit steht den Osterfeuern am Samstag nichts im Weg. Wäre das Verbot weiterhin aufrecht geblieben, hätten Osterhäufen nur fernab von Wäldern entzündet werden dürfen.