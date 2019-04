Der Kontrollausschuss empfiehlt, das Handy-Parken in Wolfsberg zu evaluieren und gegebenenfalls aufzulösen. Im Gemeinderat wurde das Thema behandelt.

Seit 2012 ist Handy-Parken in der Wolfsberger Innenstadt möglich. Entweder per App oder mittels SMS. Doch genutzt wird es wenig © Markus Traussnig

Vor sieben Jahren wurde in der Gemeinde Wolfsberg das Handy-Parken eingeführt. Seither können Parkscheine in der Innenstadt auch mit dem Handy gelöst werden – entweder mittels App oder per SMS (die Kosten für die SMS trägt der Autofahrer). Die Gratis-Stunde wird dabei automatisch dazugezählt.

