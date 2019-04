Schülerinnen aus St. Stefan und St. Marein stellten beim Schulhandball Mini-Cup in Viktring ihr Können unter Beweis. 43 Teams nahmen in verschiedenen Kategorien teil.

Die erfolgreichen Mädchen beim Schulhandball Mini-Cup © Privat

Insgesamt 43 Teams in vier Kategorien nahmen am diesjährigen Schulhandball Mini-Cup teil. 24 qualifizierten sich für das Finalturnier, das im März in der Ballspielhalle Viktring ausgetragen wurde. Bei den Burschen setzte sich in der Kategorie der vereinslosen Spieler knapp das BG/BRG Lerchenfeld durch, das im Finale die Heimmannschaft (BRG/BRG Viktring) besiegte. Das BG/BRG Lerchenfeld holte sich auch den Landesmeistertitel im Clubbewerb.