Mahle legt den Standort in Wolfsberg still und transferiert Produktion und Entwicklung von Mechatronik-Komponenten ins 40 Kilometer entfernte St. Michael und nach Slowenien.

Mahle-Werk in Wolfsberg © Markus Traussnig

Hiobsbotschaft für das Lavanttal: Mahle verlagert den Standort in Wolfsberg großteils nach St. Michael ob Bleiburg. Ziel sei eine "Neuaufstellung der Mechatronik-Aktivitäten", um, so heißt es in einer Aussendung, "eine starke Basis für die Zukunft von Mahle in Österreich sicherzustellen".