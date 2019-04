In den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt beginnt die Ausflugssaison. Einige Attraktionen für die ganze Familie haben bereits in der Karwoche oder zu Ostern geöffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Walderlebniswelt am Klopeiner See wird Reiny Reineke nach Ostereiern Ausschau halten © KK

In der Walderlebniswelt am Klopeiner See, die am 13. April ihre Pforten öffnet, warten auf die großen und kleinen Besucher auch heuer wieder zahlreiche Attraktionen. Maskottchen Reiny Reineke freut sich, für diese Saison einige Neuerungen ankündigen zu dürfen wie den Hochseilpark mit Seilrutschen, Hängebrücke, Schlangenweg oder Kletternetz. Die Walderlebniswelt hat bis 22. April täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet (www.walderlebniswelt.at).

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.